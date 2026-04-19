بزشكيان يصف الحصار الأمريكي بـ"الاستفزازي" ويحذر من تقويض المساعي الدبلوماسية

أربيل (كوردستان24)-وصف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إجراءات الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة بأنها "استفزازية وغير قانونية"، متهماً واشنطن بممارسة "البلطجة" واتباع سلوك غير منطقي خلال المفاوضات وفترة وقف إطلاق النار.

وخلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء باكستان، حذر بزشكيان من أن الأفعال الأمريكية وخطاب التهديد الصادر عن واشنطن قد أدى إلى زيادة الشكوك لدى المسؤولين الإيرانيين حول مدى جدية الولايات المتحدة، مشيراً إلى مخاوف من تكرار الأنماط السابقة وقيام واشنطن بـ"خيانة الدبلوماسية".

وفي سياق متصل، وقبيل إعلان واشنطن عن الاستيلاء على سفينة شحن إيرانية في خليج عُمان، انتقد السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، بشدة استمرار الحصار الأمريكي على مضيق هرمز والموانئ الإيرانية.

وأكد السفير أن "تصدعات الأزمة ستظل قائمة" ما دامت الولايات المتحدة تواصل انتهاك القانون الدولي، وتضاعف من حصارها، وتتمسك بمطالب غير منطقية في الوقت الذي تدعي فيه سعيها نحو الحلول الدبلوماسية. وتأتي هذه التصريحات المتبادلة في وقت شديد الحساسية، حيث تستعد وفود من الطرفين للتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء جولة جديدة من المحادثات المباشرة المقررة يوم الثلاثاء، وسط أجواء مشحونة بالتوتر الميداني الذي يهدد استمرار وقف إطلاق النار الهش.





