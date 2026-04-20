وول ستريت جورنال: شروط متبادلة بين واشنطن وطهران لبدء مفاوضات حاسمة في باكستان

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، سيصل مساء اليوم الاثنين 20 نيسان 2026 إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، تمهيداً لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران، في وقت يضع فيه كلا الطرفين جملة من الشروط المسبقة.

وأفادت الصحيفة بأنه من المقرر أن تبدأ الجولة الجديدة من المباحثات غداً الثلاثاء، حيث يسعى الجانبان للتوصل إلى نقاط تفاهم مشتركة رغم وجود "فجوة كبيرة" في المواقف بينهما، بحسب مصادر من البيت الأبيض.

شروط الولايات المتحدة:

وفقاً لما تداولته التقارير الإعلامية، تتمثل المطالب الأمريكية في:

1. إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

2. وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً.

3. وضع حدود واضحة لتطوير البرامج الصاروخية.

4. إنهاء دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

شروط إيران:

في المقابل، تتركز شروط طهران للجانب الأمريكي في:

1. الحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز.

2. الرفع الكامل للعقوبات المفروضة عليها.

3. تقليص المدة الزمنية التي اقترحتها واشنطن لحظر تخصيب اليورانيوم.

سياق الأزمة والوساطة:

تأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، توجه ممثليه إلى باكستان للتفاوض. يذكر أن صراعاً مسلحاً كان قد اندلع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 28 شباط 2026، مما تسبب بخسائر فادحة وأدى لإغلاق مضيق هرمز، وهو ما استدعى فرض حصار أمريكي سريع على المضيق.

وتجري هذه المفاوضات حالياً في ظل هدنة مدتها أسبوعان تم التوصل إليها بوساطة باكستانية مباشرة، لإعطاء فرصة للحلول الدبلوماسية. وتفرض باكستان إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في عاصمتها لاستضافة الوفود الرفيعة، سعياً لإنهاء الصراع الدامي في المنطقة.