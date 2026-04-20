فاينانشال تايمز: آثار الحرب على التضخم في أمريكا لن تنتهي بين عشية وضحاها

أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير جديد لها، بأن الحرب مع إيران أثارت موجة جديدة من التضخم في الولايات المتحدة، مؤكدة أن تداعياتها ستستمر حتى بعد توقف المواجهات العسكرية.

ووفقاً للتقرير، يرى اقتصاديون أن تأثيرات هذا التضخم ستكون طويلة الأمد، مما يضع ضغوطاً هائلة على المعيشة اليومية للأمريكيين، خاصة في وقت تتجه فيه البلاد نحو انتخابات الكونغرس.

وأشار التقرير إلى أن "صدمة الأسعار" بدأت في الظهور أواخر شهر شباط الماضي بالتزامن مع اندلاع الحرب، ولم تهدأ وتیرتها حتى الآن.

من جانبها، علقت مديرة صندوق النقد الدولي (IMF) على هذا الوضع قائلة: "لقد كنا نسير في مسار جيد نحو خفض التضخم، لكننا تراجعنا الآن، وتزايدت التوقعات بارتفاع معدلات التضخم في أمريكا. وحتى لو انتهت الحرب غداً، فإن آثارها العالمية لن تزول بين عشية وضحاها".

وخلصت "فاينانشال تايمز" في تقريرها إلى أن أزمة مضيق هرمز تسببت في نقص حاد في إمدادات الوقود على مستوى العالم وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط، وهو ما يُعتبر عاملاً أساسياً في تدهور الاستقرار الاقتصادي.