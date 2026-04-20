ذا أمريكان كونسيرفاتيف": أمريكا تخرج من حرب إيران باقتصاد متضرر

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- ذكرت مجلة "ذا أمريكان كونسيرفاتيف" (The American Conservative) في تقرير تحليلي، أن العملية العسكرية التي بدأها دونالد ترامب ضد إيران ستُسجل كنقطة تحول تاريخية في مسار الولايات المتحدة، ولكن ليس بصفتها انتصاراً، بل بوصفها النهاية الفعلية لعهد القوة الأمريكية العظمى.

وبحسب المجلة، فإن أهمية هذه الحرب لا تكمن في نتائجها الميدانية فحسب، بل في كونها "أزاحت الستار عن مرحلة كاملة من الهيمنة الأمريكية الأحادية على النظام الدولي". ووصف التقرير الحرب بأنها "حرب فوضوية" نفذتها "إمبراطورية في طريقها للأفول"، مشيراً إلى أن ترامب أضاع فرصة تاريخية لإعادة بناء أمريكا كقوة عظمى للـ 250 عاماً القادمة.

أرقام صادمة وتكاليف باهظة

من الناحية المادية، تظهر إحصائيات موقع (Iran War Cost Tracker) أنه خلال 50 يوماً فقط، وتحديداً في الفترة الممتدة من 28 شباط إلى منتصف نيسان 2025، تجاوزت تكلفة الحرب 55 مليار دولار، فيما لقي أكثر من 3 آلاف شخص حتفهم.

في سياق متصل، حذر الفريق هيث كولينز، مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، من أن الترسانة العسكرية للبلاد تعرضت لإنهاك شديد، مؤكداً أن تعويض الأسلحة والذخائر التي استُنزفت في هذه الحرب يتطلب سنوات طويلة من العمل المتواصل.

الفشل الدبلوماسي والحصار

سياسياً، وبالرغم من وصول الطرفين إلى اتفاق هدنة لمدة أسبوعين في 8 نيسان، إلا أن مفاوضات "إسلام آباد" التي أعقبتها انتهت دون تحقيق أي نتائج دبلوماسية ملموسة. وحالياً، ورغم عدم الإعلان رسمياً عن استئناف القتال، تفرض الولايات المتحدة حصاراً مشدداً على الموانئ الإيرانية، وسط مساعٍ دولية حثيثة لمنع انفجار الأوضاع مجدداً.

واختتمت المجلة الأمريكية تقريرها بدعوة واشنطن لاستخلاص الدروس من هذه المواجهة، والتحول من سياسة "التوسع العسكري" نحو "الحذر الاستراتيجي وخفض الإنفاق الدفاعي"، معتبرة أن هذا التحول هو المفتاح الوحيد والشرط الأساسي لبقاء أمريكا في عالم ما بعد الهيمنة الأحادية.