تركيا تعتقل 90 شخصًا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين 20 نیسان/ابریل، اعتقال 90 شخصًا للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وذلك بعد أسبوعين من حادث إطلاق نار دامٍ وقع أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وبلغ إجمالي عدد المعتقلين 198 شخصًا في اليوم التالي لهجوم 7 نيسان/ أبريل 2026، في حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت "تنظيم داعش الإرهابي"، وهو اسم آخر لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأفادت وزارة الداخلية التركية بأن من بين المعتقلين التسعين الآخرين، والبالغ عددهم 81 معتقلًا في 24 من أصل 81 معتقلًا في تركيا، "أعضاء في التنظيم الإرهابي، وأشخاص متورطين في تمويله، ومشتبه بهم في نشر دعايته".

ولم تربط السلطات رسميًا بين هذه الاعتقالات وحادث إطلاق النار الذي وقع أمام القنصلية الإسرائيلية وأسفر عن إصابة شرطيين.

وأوضحت السلطات أن أحد المسلحين الثلاثة، الذي قُتل برصاص الشرطة، كان على صلة "بمنظمة إرهابية تستغل الدين"، دون أن تُسمّي داعش.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، قُتل ثلاثة من رجال الشرطة الأتراك خلال عملية أمنية ضد داعش في محافظة يالوفا شمال غرب البلاد.

كما قُتل ستة مشتبه بهم، جميعهم أتراك، في اشتباكات استمرت عدة ساعات.



المصدر: فرانس برس