السلطات الإماراتية تعلن تفكيك تنظيم سري وتوجيه تهم تتعلق بالأمن والارتباط بجهات خارجية

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تفكيك تنظيم وصفه بـ "الإرهابي" والقبض على عناصره، لاتهامهم بالقيام بنشاط سري يستهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار الداخلي عبر التخطيط لأعمال تخريبية.

ووفقاً لما نقلته تقارير التحقيقات الرسمية، فإن أعضاء التنظيم متهمون بتبني أيديولوجيات متطرفة، والارتباط بجهة خارجية، والعمل ضمن مخطط منسق يهدف إلى الوصول إلى مواقع حساسة في الدولة. وأشارت التحقيقات إلى أن المجموعة اعتمدت على لقاءات سرية لاستقطاب وتجنيد أفراد جدد.

وتضمنت قائمة التهم المسندة للموقوفين: تأسيس وإدارة تنظيم سري، التوقيع على وثائق ولاء لجهات خارجية، والإضرار بالسلم المجتمعي. كما ذكر بيان أمن الدولة أن عمليات الرصد كشفت عن عقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها مع عناصر ومنظمات وصفتها السلطات بـ "المشبوهة"، بهدف التحريض على السياسات الخارجية والداخلية للدولة، وتجنيد الشباب، بالإضافة إلى جمع وتفويت أموال بطرق غير رسمية لصالح جهات خارجية.

واختتم جهاز أمن الدولة بيانه بالتأكيد على مواصلة إجراءاته للتصدي للتهديدات التي تمس الأمن العام، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة يشتبه بها عبر القنوات الرسمية المتاحة.





المصدر: وسائل اعلام إماراتیة