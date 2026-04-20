ميرز يطالب بحل تفاوضي في الشرق الأوسط لتفادي أزمة استقرار عالمية

أربيل (كوردستان 24)- حذر المستشار الألماني، فريدريش ميرز، من أن الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط باتت تهدد الاستقرار في مناطق واسعة تتجاوز الحدود الإقليمية، داعياً كلاً من إيران والولايات المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية واللجوء إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح ميرز، في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين في مدينة هانوفر، أن حالة عدم اليقين الناتجة عن استمرار المواجهات لها "تداعيات هائلة" تمتد آثارها لتشمل القارة الأوروبية والمنطقة الآسيوية، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد المستشار الألماني في حديثه على أن هذا التصعيد يضع التنمية الاقتصادية العالمية في مهب الريح، محذراً من إمكانية حدوث هزات في الاستقرار السياسي الدولي. كما لفت إلى أن "الشرط الأساسي لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية يكمن في الإنهاء الفوري للأعمال العدائية والتوصل إلى تسوية سياسية".



المصدر: AP