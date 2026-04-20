ترامب ينفي دور إسرائيل في قرار الحرب مع إيران ويدعو لـ "تغيير النظام"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون إسرائيل هي من دفعته للدخول في حرب مع إيران، مؤكداً أن قراراته نابعة من قناعاته الشخصية الراسخة وتطورات الأحداث الإقليمية.

وأوضح ترامب في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال"، أن أحداث السابع من أكتوبر عززت موقفه القديم بضرورة "عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبداً"، معتبراً أن هذا الهدف هو المحرك الأساسي لسياساته الحالية تجاه طهران.

هجوم على الإعلام واستطلاعات الرأي

وفي سياق تدوينته، شن ترامب هجوماً حاداً على من وصفهم بـ "خبراء الأخبار الزائفة" واستطلاعات الرأي، واصفاً إياها بأنها "مزورة" بنسبة تصل إلى 90%. وشبّه ترامب التلاعب المزعوم في استطلاعات الرأي بما وصفه بـ "تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020"، مشيراً أيضاً إلى نتائج الانتخابات في فنزويلا كمثال على ما اعتبره تجاهلاً إعلامياً.

رؤية لمستقبل إيران

وتطلع ترامب إلى ما وصفه بـ "نتائج مذهلة" في إيران، داعياً بشكل صريح إلى "تغيير النظام" (Regime Change!). وأضاف أن إيران يمكن أن تحظى بـ "مستقبل عظيم ومزدهر" في حال وجود قيادة جديدة وصفها بـ "الذكية".

واختتم ترامب تدوينته بالتأكيد على أن التحولات الجارية ستصب في مصلحة الشعب الإيراني واستقرار المنطقة، على حد تعبيره.