تصعيد بحري في الخليج ومفاوضات "تاريخية" مرتقبة في واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- يواجه الشرق الأوسط مشهداً معقداً يراوح بين البحري والتحركات الدبلوماسية المكثفة؛ فبينما يشتد الخناق الأمريكي على الموانئ الإيرانية، تتجه الأنظار إلى واشنطن التي تستعد لاستضافة جولة جديدة من المحادثات "التاريخية" بين إسرائيل ولبنان.

حصار الخناق: تصعيد في مياه الخليج

ميدانياً، أعلن الجيش الأمريكي عن إجراءات صارمة لفرض حصاره البحري على إيران، مؤكداً إعادة 27 سفينة إلى الموانئ الإيرانية كانت تحاول خرق الحصار المفروض على حركة الدخول والخروج. ويهدف هذا التحرك الاستراتيجي إلى الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يتدفق عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

وزادت حدة التوتر عقب هجوم أمريكي واحتجاز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني نهاية الأسبوع الماضي بتهمة الالتفاف على الحصار، وهو ما دفع القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة للتوعد برد حاسم. وفي محاولة لاحتواء الانفجار، تقود باكستان جهوداً لتنظيم جولة محادثات بين واشنطن وطهران قبل يومين فقط من انتهاء مفعول وقف إطلاق نار "هش".

دبلوماسية الغرف المغلقة: اختراق بين إسرائيل ولبنان

وعلى جبهة أخرى، كشف مسؤول إسرائيلي عن استئناف الحوار الدبلوماسي مع لبنان في واشنطن يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للقاء "تاريخي" جمع سفيرا البلدين الأسبوع الماضي، في أول تواصل مباشر من نوعه منذ عقود.

ووفقاً للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، تهدف إسرائيل من هذه المحادثات إلى الوصول لاتفاق سلام ونزع سلاح حزب الله. ورغم المعارضة المعلنة من قبل حزب الله لهذه المفاوضات، إلا أنه ما يزال يلتزم بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام والذي أعلن عنه الأسبوع الماضي.

المنطقة على مفترق طرق

بينما تنتظر الأوساط الدولية تأكيداً رسمياً من الجانبين الأمريكي واللبناني بشأن تفاصيل مفاوضات الخميس، يبقى التساؤل قائماً: هل تنجح الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمة بالمنطقة، أم أن التصعيد البحري في الخليج سيهصف بفرص السلام الهشة؟



المصدر: الوکالات