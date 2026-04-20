مستشار إيراني يحذر: "سوء تقدير" الولايات المتحدة سيؤدي إلى "عقاب نهائي"

أربيل (كوردستان 24) حذّر محمد مخبر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام (أو الهيئة الاستشارية للمرشد الأعلى)، اليوم الاثنين 20 نیسان/ابریل 2026، من أن أي "سوء تقدير" من جانب الولايات المتحدة سيؤدي إلى "عقاب نهائي".

وكتب مخبر في تدوينة عبر منصة "X": "نحن على أهبة الاستعداد لضمان عدم تحول المفاوضات إلى غطاء لاستراتيجية حرب استنزاف وإطالة أمد الصراع"، مضيفاً: "الدبلوماسية لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت مدعومة بالميدان، والقوة ضرورية للأمة".

كما حذّر مخبر، الذي شغل منصب القائم بأعمال الرئيس سابقاً، من "ردٍّ قد يتجاوز حدود المنطقة ويغير المعادلات العالمية المستقبلية".

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يتوجه نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، رفقة مسؤولين أمريكيين كبار إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم الثلاثاء، تمهيداً لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين الوفود الأمريكية والإيرانية، فيما لم تؤكد طهران مشاركتها بعد.

من جانبه، صرح الرئيس دونالد ترامب، يوم الاثنين، بأن وقف إطلاق النار مع إيران سينتهي مساء الأربعاء، واصفاً مسألة تمديده بأنها "مستبعدة للغاية".

من جهة أخرى، أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي، بأن حالة "عدم الاستقرار" الحالية في مضيق هرمز ناجمة عن "العدوان" الأمريكي.

ووفقاً لتقارير إعلامية إيرانية رسمية، أكد عراقجي لسيرجي لافروف، يوم الاثنين، أن طهران "تعتبر حالة عدم الاستقرار في مضيق هرمز نتيجة للعدوان العسكري الأمريكي وممارسات الكيان الصهيوني". وأضاف عراقجي: "عبور سفن الدول الأخرى عبر مضيق هرمز يتم بالتنسيق مع السلطات الإيرانية المختصة".

بدوره، شدد لافروف خلال الاتصال على "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع تكرار المواجهات المسلحة في الشرق الأوسط"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة