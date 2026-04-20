الشرطة الأوروبية تعثر على 45 طفلا أوكرانيا تم ترحيلهم قسرا

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) نجاحها في تحديد هوية وأماكن وجود 45 طفلاً أوكرانياً تعرضوا للترحيل أو النقل القسري، وذلك في أعقاب تحقيق دولي منسّق اعتمد على "استخبارات المصادر المفتوحة" (OSINT).

تحقيق دولي واسع

أوضحت الوكالة أن العملية تمت بالتنسيق بين 40 محققاً من 18 دولة، وبالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات غير حكومية. واستهدفت العملية تعقب الأطفال الذين نُقلوا قسراً إلى الأراضي الأوكرانية التي تحتلها موسكو، أو إلى داخل الأراضي الروسية وبيلاروسيا.

وذكرت "يوروبول" في بيانها أن المعلومات التي جُمعت خلال يومي 16 و17 نیسان/ أبريل 2026، في مدينة لاهاي، تضمنت تفاصيل دقيقة حول:

المسارات التي سُلكت أثناء عمليات النزوح القسري.

الأشخاص المتورطين في تسهيل عمليات الترحيل.

المخيمات والمراكز ومستشفيات الأمراض النفسية التي يُحتجز فيها الأطفال.

مصير مجهول ومخاوف عسكرية

وأشارت الوكالة إلى أن بعض هؤلاء الأطفال تم تبنيهم من قبل مواطنين روس، بينما أظهرت التحقيقات مخاوف من محاولات إجبار بعض الأطفال المرحّلين على الانخراط في وحدات عسكرية روسية للمشاركة في القتال مستقبلاً. وقد تم تسليم كافة التقارير والمعلومات إلى السلطات الأوكرانية لدعم تحقيقاتها وجهودها لاستعادة الأطفال.

أرقام واتهامات دولية

وتؤكد كييف أن نحو 20 ألف طفل أوكراني نُقلوا قسراً منذ بدء الغزو الروسي، وهو رقم وصفته "يوروبول" بأنه "موثق".

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالترحيل غير القانوني للأطفال. وفي المقابل، تنفي موسكو هذه الاتهامات، مدعية أنها نقلت الأطفال من مناطق النزاع لضمان سلامتهم.



