الإطار التنسيقي يحسم خياره: باسم البدري مرشحاً لرئاسة الوزراء في العراق

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بعد جدل واسع ومخاض طويل، حدد قادة "الإطار التنسيقي" في بغداد مرشحهم البديل لمنصب رئيس الوزراء؛ حيث تمكن "باسم البدري"، وهو مرشح مقرب من نوري المالكي، من نيل ثقة أغلبية القوى الشيعية، ليبرز الآن كأقوى مرشح لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

و اليوم الإثنين، 20 نيسان/ابریل 2026، صرح مصدر من داخل الإطار التنسيقي لـ "كوردستان 24"، بأنە تم اختيار باسم البدري مرشحاً للإطار لمنصب رئيس الوزراء بأغلبية الأصوات. وأضاف المصدر أن الاجتماع لا يزال مستمراً، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي فور انتهائه.

في السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مطلع، أن باسم البدري سيكون هو المرشح لمنصب رئيس وزراء العراق.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه مراسل "كوردستان 24" في بغداد، ديلان بارزان، اليوم الإثنين، بوصول معظم قادة الإطار التنسيقي إلى منزل عمار الحكيم، كما أكد وصول باسم البدري (مرشح نوري المالكي) إلى مكان الاجتماع.

من جانبه، صرح "مشرق الفريجي"، القيادي في تحالف "البناء والتنمية" لـ "كوردستان 24"، قائلاً: "إن قادة الإطار التنسيقي توجهوا إلى مكتب عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، لمناقشة حسم ملف المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي".

من هو باسم البدري؟

باسم حازم حميد البدري، من مواليد مدينة بغداد عام 1964. حصل في عام 2013 على شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز في تخصص "السياسة الزراعية". عمل الدكتور البدري لمدة 15 عاماً (من 1988 إلى 2003) كباحث في وزارة الصناعة والمعادن العراقية، وهو يتقن اللغتين العربية والإنجليزية.