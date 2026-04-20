تأجيل إعلان مرشح رئاسة الوزراء العراقي إلى يوم الأربعاء

أربيل (كوردستان 24)- صرح الأمين العام للإطار التنسيقي، عباس العامري، لـ "كوردستان 24"، بأنه تقرر تأجيل الإعلان عن المرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى يوم الأربعاء المقبل.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "كوردستان 24"، فإن الإطار التنسيقي سيواصل اجتماعاته خلال اليومين المقبلين نتيجة وجود خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية في الكابينة الحكومية الجديدة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن المرشح يوم الأربعاء.

وأضاف عباس العامري عقب انتهاء اجتماع الإطار التنسيقي ليلة الإثنين: "كان الاجتماع إيجابياً جداً وسادته تفاهمات طيبة، حيث جرت مناقشة كافة الرؤى ووجهات النظر، إلا أن المباحثات بحاجة إلى مزيد من الوقت؛ ولذلك قررت جميع أطراف الإطار التنسيقي تأجيل الاجتماع إلى الأربعاء، مع استمرار المداولات يوم غدٍ الثلاثاء".

كما أعرب العامري عن تفاؤله بحسم ملف مرشح رئاسة الوزراء للحكومة العراقية المقبلة والإعلان عنه يوم الأربعاء.

ويأتي هذا التأجيل بعد سجالات طويلة بين القوى والأطراف الشيعية لحسم مرشحها المشترك، حيث اجتمع قادة الإطار التنسيقي الليلة في منزل عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني في بغداد. وبحسب معلومات "كوردستان 24"، فقد تم اختيار "باسم البدري" بأغلبية الأصوات كمرشح للإطار التنسيقي لتولي منصب رئيس الوزراء.