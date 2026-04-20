مديرية المياه في إقليم كوردستان تخضع 767 من مركباتها لنظام الرقابة الرقمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، عن إطلاق نظام تكنولوجي متطور لمراقبة وإدارة أسطول مركباتها وآلياتها في عموم محافظات الإقليم.

يأتي ذلك، في إطار خطة حكومة إقليم كوردستان للتحول الرقمي وتحديث آليات الإدارة الحكومية.

وقال مدير المياه والصرف الصحي، آري أحمد، في تصريحٍ لـ كوردستان24، اليوم الاثنين 20 نيسان 2026، أن المديرية بدأت بتطبيق نظام تتبع ذكي يعد الأول من نوعه على مستوى الدائرة.

مشيراً إلى أن المشروع يشمل في مرحلته الحالية 767 مركبة وآلية.

وأوضح أحمد أن النظام الجديد يتيح للإدارة مراقبة لحظية لمواقع المركبات، وتتبع سرعة السير، ومراقبة استهلاك الوقود والزيوت، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأعطال الفنية وتسجيل مخالفات السير.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتقنين النفقات العامة من خلال السيطرة الدقيقة على حركة الآليات وصيانتها.

وحول التفاصيل التنفيذية، أشار المدير العام إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع شركة "تورينت" (Torrent) المتخصصة، وبتكلفة إجمالية بلغت 97,416,000 دينار عراقي.

مؤكداً أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو رقمنة كافة القطاعات الخدمية في الإقليم.