ترامب يعلن "انتصاراً ساحقاً" في الحرب ضد إيران

أربيل (كوردستان 24)- في منشور مثير للجدل عبر منصته "تروث سوشيال" (Truth Social)، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحقق "انتصاراً كبيراً وبفارق شاسع" في الحرب الدائرة ضد إيران، مشيداً بأداء القوات العسكرية الأمريكية وموجهاً انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الكبرى.

تدمير القدرات العسكرية الإيرانية

وزعم ترامب في منشوره أن القوات الإيرانية تكبدت خسائر فادحة، حيث قال إن البحرية الإيرانية "مُسحت تماماً"، وأن سلاح الجو الإيراني بات خارج الخدمة. كما أشار إلى أن طهران فقدت قدراتها الدفاعية ضد الصواريخ والطائرات، لافتاً إلى وقوع ما وصفه بـ "تغيير في النظام" بعد اختفاء معظم القادة السابقين من المشهد.

خسائر اقتصادية وحصار خانق

وشدد ترامب على أن "الحصار" (The Blockade) المفروض على إيران هو السلاح الأقوى في هذه المواجهة، مؤكداً أنه لن يرفع الحصار حتى يتم التوصل إلى "اتفاق" (Deal). وكشف ترامب أن إيران تخسر حالياً ما يقارب 500 مليون دولار يومياً، وصفاً هذا الرقم بأنه "غير مستدام" حتى على المدى القصير.

هجوم على "الإعلام المزيف"

ولم يخلُ منشور ترامب من هجومه المعتاد على المؤسسات الإعلامية الأمريكية، حيث وصف صحف "نيويورك تايمز"، "وول ستريت جورنال"، و"واشنطن بوست" بأنها "إعلام مزيف ومعادٍ لأمريكا". واتهم هذه الوسائل بمحاولة إظهار الولايات المتحدة بصورة الخاسر في الحرب، مدعياً أنها "تؤيد إيران" تماماً كما فعلت ضده خلال الانتخابات.

رسالة تحدٍ

واختتم ترامب منشوره بالتأكيد على أن النتيجة ستكون لصالحه ولصالح الولايات المتحدة بفضل قيادته، موقعاً باسمه "الرئيس دونالد جيه ترامب"، في إشارة واضحة إلى استمراره في السلطة أو عودته إليها في ذلك التاريخ الافتراضي.