عراقجي: إيران ستُقرر "كيفية المضي قدمًا" مع اقتراب موعد الهدنة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره الباكستاني إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين، إن إيران "تدرس جميع الجوانب" و"ستُقرر كيفية المضي قدمًا"، وذلك أثناء مناقشة قضايا وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية مجددًا عن تقديرها "للمساعي الحميدة والوساطة" التي قامت بها باكستان في محادثات وقف إطلاق النار. إلا أنها أكدت أن "الأعمال الاستفزازية" وانتهاكات وقف إطلاق النار المستمرة من جانب الولايات المتحدة تُشكل عائقًا رئيسيًا أمام استمرار الجهود الدبلوماسية.

وأشارت الوزارة إلى أن عراقجي استشهد بـ"التهديدات والعدوان الأمريكي على السفن التجارية الإيرانية"، فضلًا عما وصفته بالمواقف المتناقضة والخطاب التهديدي تجاه إيران.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزيرين شددا على أهمية مواصلة المشاورات الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتبر الآن أن وقف إطلاق النار مع إيران سينتهي "مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن" وأنه "من غير المرجح للغاية" أن يمدد وقف إطلاق النار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.



