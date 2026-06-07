كركوك.. إصابات بين الشرطة أثناء إزالة أبنية مشيدة بصورة غير قانونية

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أربيل (كوردستان24)- أُصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح طفيفة، خلال تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات في حي العسكري بمدينة كركوك، بعدما تعرضت القوة الأمنية ولجنة إزالة التجاوزات للرشق بالحجارة من قبل عدد من المواطنين، وفق ما أفادت به شرطة المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، عامر الشواني، في تصريح لـ"كوردستان24"، إن لجنة إزالة التجاوزات كانت تنفذ واجبها في حي العسكري لإزالة عدد من الهياكل والمنشآت المشيدة بصورة غير قانونية، عندما حاول عدد من المواطنين منع الحملة والاعتراض على إجراءاتها.

وأضاف الشواني أن المحتجين أقدموا على رشق القوة الأمنية وأعضاء اللجنة بالحجارة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن الجهات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأشخاص الذين شاركوا في الاعتداء على القوات الأمنية، مشيراً إلى أن المهاجمين سيتم توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء.

وشدد على أن حملات إزالة التجاوزات ستتواصل وفق القانون، وأن جميع الأبنية والمنشآت المخالفة والمشيدة بصورة غير قانونية ستُزال ضمن الخطط المعتمدة من الجهات المختصة.