فرق الدفاع المدني تخمد حريقًا في فندق وسط كربلاء وتخلي 70 نزيلاً

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أربيل (كوردستان24)- ​نجحت فرق الدفاع المدني في كربلاء في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد الفنادق الواقعة في شارع العلقمي وسط المدينة القديمة، حيث استنفرت الفرق وأنهت عمليات الإنقاذ وإخلاء أكثر من 70 نزيلاً من جنسيات متعددة بسلام، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث.

​وتجدر الإشارة إلى أن الفندق كان يفتقر إلى متطلبات وشروط السلامة المهنية، مما دفع مديرية الدفاع المدني إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأصولية بحقه، والتي شملت إغلاقه لمدة 15 يوماً وفقاً لأحكام قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.



