عراقجي: الحصار البحري الأميركي "إعلان حرب" وتقويضٌ فعلي للهدنة

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الحصار البحري الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واحتجاز السفن التجارية الإيرانية يمثلان تقويضاً نهائياً لاتفاق الهدنة.

واصفاً الإجراءات الأمريكية الأخيرة بأنها "إعلان حرب" صريح.

وأوضح عراقجي، في تدوينة نشرها عبر منصة (X) اليوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل 2026، أن واشنطن انتهكت وقف إطلاق النار بشكل فعلي عبر فرض حصار على الموانئ الإيرانية واعتراض حركة الملاحة.

مشدداً على أن "حصار الموانئ يعد عملاً عدائياً يندرج ضمن أعمال الحرب، وهو بالتبعية خرق مباشر للهدنة القائمة".

تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني كرد فعل مباشر على الحصار البحري المشدد الذي فرضته إدارة ترامب على السواحل الإيرانية.

إلى ذلك، أشار عراقجي إلى حادثة احتجاز السفينة التجارية "توسكا" من قبل القوات الأمريكية، واصفاً الهجوم على سفينة شحن واحتجاز طاقمها بأنه "انتهاك أكبر وأكثر خطورة" للأعراف الدولية والاتفاقات الراهنة.

واختتم عراقجي رسالته بتحذير شديد اللهجة لواشنطن، مؤكداً أن "إيران تدرك جيداً كيف تحطم هذه القيود وتحمي مصالحها الوطنية"، وقال: "نحن نعرف تماماً كيف نقف في وجه الغطرسة والسياسات القمعية".