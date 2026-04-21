ترامب يقرر تمديد الهدنة مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل 2026، عن قراره تمديد أمد وقف إطلاق النار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعليق الهجمات العسكرية الوشيكة على طهران، وذلك في رسالة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال).

وكشف ترامب أن هذا القرار جاء استجابة لطلب رسمي تقدم به كبار المسؤولين في باكستان، قائلاً: "بناءً على طلب الجنرال عاصم منير، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قررنا تعليق هجماتنا على إيران لإتاحة الفرصة أمام القادة والممثلين الإيرانيين للتوصل إلى مقترح موحد للتفاوض".

وفي سياق رسالته، وجه الرئيس الأمريكي انتقادات حادة لهيكل السلطة في طهران، مشيراً إلى أن "الحكومة الإيرانية تعيش حالة من التشتت والانقسام الشديد، وهو أمر لم يكن مفاجئاً بالنسبة لنا".

وشدد ترامب على أن تمديد الهدنة لا يعني بأي حال من الأحوال تخفيف الضغوط العسكرية أو الاقتصادية.

مؤكداً: "لقد أصدرت أوامري لجيشنا بمواصلة الحصار البحري والبقاء في أعلى درجات الجاهزية والقدرة القتالية من كافة الجوانب".

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحه بالإشارة إلى أن هذا التمديد مؤقت، وسيبقى سارياً فقط حتى تقديم إيران لمقترحها النهائي، حيث ستنتهي المحادثات حينها "بطريقة أو بأخرى"، في إشارة واضحة إلى خياري (الاتفاق أو الحرب).