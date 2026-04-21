وكالة تسنيم: إيران لن تشارك في مفاوضات إسلام آباد غداً

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل 2026، بأن الوفد المفاوض الإيراني أبلغ الجانب الباكستاني رسمياً بقراره عدم المشاركة في الجولة الثانية من مفاوضات إسلام آباد المقرر عقدها غداً الأربعاء، معتبرةً العملية برمتها "غير مجدية" و"مجرّد كسب للوقت".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن قرار إيران بمقاطعة محادثات الغد هو قرار نهائي، مشيرةً إلى أن طهران أخطرت الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني بأنها لا ترى أي آفاق واضحة للاستمرار في هذه الحوارات في الوقت الراهن.

وذكرت المصادر أن إيران كانت قد وافقت سابقاً على الهدنة والتفاوض لإنهاء الحرب بناءً على إطار عمل مقترح من باكستان يتكون من 10 نقاط، إلا أن الجانب الأمريكي بدأ فوراً بخرق تعهداته.

وبحسب الوكالة، فإن أحد أبرز الخروقات تمثل في عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن تضغط واشنطن لتحقيقه.

كما كشفت المصادر أن الجولة الأولى من المفاوضات شهدت تقديم الجانب الأمريكي لمجموعة من المطالب وصفها بـ"المجحفة والتعجيزية"، والتي تناقضت تماماً مع التفاهمات الأولية، مما أدى إلى وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود.

في السياق ذاته، أشارت التقارير إلى أن إيران، والتزاماً منها بالاتفاق الأولي، أعادت فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية، إلا أن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوة مماثلة، بل استمرت في حصارها البحري المشدد.

واختتمت المصادر الإيرانية بالتأكيد على أن الرسائل المتبادلة في الأيام الأخيرة أظهرت إصرار واشنطن على مطالب "تنتهك حقوق الشعب الإيراني"، وهو ما دفع طهران للاعتقاد بأن حضور مفاوضات الغد يصب في مصلحة واشنطن فقط، وقررت بالتالي عدم المشاركة حفاظاً على مصالحها الوطنية.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد انطلقت في 11 نيسان/أبريل الجاري في إسلام آباد، إلا أنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق مستدام لإنهاء الصراع القائم نتيجة الخلافات العميقة بين الطرفين.