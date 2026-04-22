مقتل خمسة سجناء على الأقل بأعمال شغب في سجن فنزويلي

أربيل (كوردستان24)- قتل خمسة سجناء على الأقل في أعمال شغب في سجن شديد الحراسة في فنزويلا، وفق ما قال مسؤولون الثلاثاء.

وقتل هؤلاء الاثنين في سجن ياري على مسافة نحو 70 كيلومترا خارج العاصمة كراكاس، عندما "تصاعد القتال بين السجناء إلى أعمال شغب"، وفق ما ذكرت وزارة خدمات السجون في بيان.

وذكر البيان أسماء السجناء الخمسة وقال إن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا، دون تقديم أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك عدد المصابين.

ويواجه نظام السجون في فنزويلا شكاوى متكررة بسبب الاكتظاظ وانعدام الأمن، حيث تسيطر جماعات إجرامية على العديد من المرافق.

وأمر الرئيس السابق نيكولاس مادورو بعملية عسكرية عام 2023 لاستعادة السيطرة على السجون الرئيسية في البلاد، بعدما نُقل عشرات السجناء إلى سجن ياري الثالث.

ويتألف مجمع سجون ياري من ثلاثة مرافق منفصلة، فيما يعرف ياري الثاني باحتجاز السجناء السياسيين.

ومع تولي إدارة جديدة مدعومة من الولايات المتحدة السلطة في فنزويلا بعد إطاحة مادورو في كانون الثاني/يناير، أطلق سراح ما لا يقل عن 46 سجينا سياسيا مرتبطين بقطاع صناعة النفط الأسبوع الماضي من المنشأة، وفق ما أكد فريق من وكالة فرانس برس.

