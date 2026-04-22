رئيس الحكومة مهنئاً بيوم الصحافة الكوردية: نتطلع لخطاب إعلامي مسؤول يصون المنجزات ويذود عن كيان إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 22 نيسان (أبريل) 2026، تهنئة إلى الأسرة الصحفية في كوردستان بمناسبة حلول يوم الصحافة الكوردية والذكرى السنوية لصدور صحيفة (كوردستان)، مجدداً دعم السلطة التنفيذية الكامل لحرية العمل الإعلامي.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة يوم الصحافة الكوردية، وصدور العدد الأول من صحيفة (كوردستان) على يد الأمير مقداد مدحت بدرخان، والذي يتزامن مع ذكرى تأسيس نقابة صحفيي كوردستان، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسائر الأسرة الصحفية في كوردستان، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم المهنية.

وبهذه المناسبة، نجدد التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان، وكعهدها دوماً، بالذود عن حرية العمل الإعلامي، وتكريس الممارسات الصحفية الحرة، والمضي قدماً في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الإعلاميين من أداء عملهم ورسالتهم، وفي الوقت ذاته، نتطلع من الأقلام الوطنية والإعلاميين عامةً أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم عبر ممارسة مهامهم بمهنية وموضوعية، مسترشدين بالقوانين المرعية وأخلاقيات المهنة والمعايير الدولية للصحافة، ليشكلوا بذلك دعامة أساسية وفاعلة في رفع الوعي المجتمعي، وحصناً منيعاً للدفاع عن المنجزات الوطنية، بالإضافة إلى نشر قيم التعايش السلمي بين مختلف المكونات، وصون الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

مبارك يوم الصحافة الكوردية لجميع فرسان الكلمة في كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

22 نيسان 2026