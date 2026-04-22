واشنطن توقف إمدادات الدولار للعراق وتطالب بغداد بحل الميليشيات الموالية لإيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تصعيدية جديدة تهدف للضغط على الحكومة العراقية، أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزويد العراق بالدولار، مشترطةً حل جميع الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران.

ورقة ضغط مالية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية، أن واشنطن استخدمت ملف العملة كـ "ورقة ضغط" ضد الجماعات المسلحة، حيث منعت تحويل نحو 500 مليون دولار من إيرادات النفط العراقي إلى الداخل.

وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية تنتظر إجراءات جدية وعملية من بغداد لتفكيك هذه الفصائل، محذرين من أن الفشل في منع الهجمات على المصالح الأمريكية سيؤدي إلى عواقب وخيمة على مستقبل العلاقات الثنائية.

البنك المركزي ينفي

من جانبه، أصدر البنك المركزي العراقي (CBI) بياناً يوم الاثنين، 20 نيسان 2026، نفى فيه التقارير التي تحدثت عن إيقاف توريد الدولار النقدي. وجاء هذا النفي عقب تقارير نشرتها قناة "الحدث" تفيد بأن واشنطن جمدت كافة التحويلات المالية والتنسيق الأمني الرسمي بسبب نفوذ الميليشيات داخل مفاصل الدولة. وأكد البنك المركزي أن تدفقات الدولار من البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لا تزال مستمرة، رغم تسجيل انخفاض طفيف في قيمة الدينار العراقي بالأسواق المحلية فور انتشار هذه الأنباء.

عقوبات وتجميد للدعم العسكري

وتأتي هذه الأزمة المالية بعد قيام وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، بفرض عقوبات مشددة على سبعة من كبار قادة الفصائل المسلحة، شملت قياديين في "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق".

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها يوم الثلاثاء، 21 نيسان 2026، نقلاً عن مسؤولين عراقيين، أن واشنطن علقت بالفعل دعمها المالي والعسكري للأجهزة الأمنية العراقية. وصرح مسؤول في وزارة الدفاع العراقية بأن المساعدات والتمويل توقفت حتى إشعار آخر، وذلك كرد فعل على استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية.

تحذيرات من شلل أمني

وحذر المسؤولون في وزارة الدفاع من أن هذا الإجراء الأمريكي ستكون له آثار مباشرة على توقف الدعم اللوجستي للطائرات المقاتلة، وإلغاء الدورات التدريبية العسكرية التي يشرف عليها ضباط أمريكيون، بالإضافة إلى إضعاف مستوى التنسيق الاستخباراتي في ملاحقة فلول تنظيم "داعش".

الموقف الأمريكي الرسمي

وفي تصريح صحفي، أكد توماس بيجوت، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع الهجمات التي تستهدف مصالحها، مشدداً على أن واشنطن تنتظر من الحكومة العراقية اتخاذ خطوات فورية لحل المجموعات "الخارجة عن القانون" والموالية لإيران.