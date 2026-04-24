البيت الأبيض يؤكد دعوة روسيا لقمة "العشرين" والكرملين لم يحسم قراره بعد

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن "شكوكه" في إمكانية حضور نظيره الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين، والمقرر عقدها في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل بمنتجع "غولف" تابع لعائلته في ولاية فلوريدا.

ورداً على سؤال صحافي حول توجيه دعوة للرئيس الروسي، قال ترامب: "بصراحة، أشك في حضوره"، لكنه استطرد مؤكداً على رؤيته الدبلوماسية بقوله: "أعتقد أنه يجب التحدث مع الجميع".

من جانبه، أكد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض (رفض كشف هويته) أن الولايات المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، ستوجه دعوة رسمية لروسيا بصفتها عضواً في المجموعة، مشيراً إلى أن الدعوة تشمل الاجتماعات الوزارية وقمة القادة.

وفي موسكو، لا يزال الغموض يكتنف مستوى التمثيل الروسي؛ حيث أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن قرار مشاركة بوتين شخصياً "لم يُحسم بعد"، موضحاً أن روسيا ستشارك في القمة بـ"المستوى المناسب"، وسيتم الإعلان عن شكل المشاركة مع اقتراب موعد الانعقاد.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تلقّت بالفعل دعوة للمشاركة في القمة "على أعلى مستوى".

وتأتي هذه التكهنات في ظل غياب بوتين عن القمة السابقة التي عُقدت في جوهانسبرغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا؛ حيث مثل روسيا حينها مستشاره الاقتصادي مكسيم أوريشكين.

يُذكر أن مجموعة العشرين تُعد المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم.