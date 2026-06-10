مساعي لمساواة رواتب السجناء السياسيين في كوردستان برواتب نظرائهم في بغداد

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أربيل (كوردستان24)- ترأس وزير المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، يوم الثلاثاء، التاسع من حزيران-يونيو الجاري، إجتماعاً بحضور وزير شؤون الشهداء وضحايا الأنفال، عبد الله حاجي محمود، وأمين عام مجلس الوزراء، الدكتور آمانج رحيم، خصص لمناقشة إجراءات مساواة رواتب السجناء والمعتقلين السياسيين في الإقليم برواتب نظرائهم في عموم العراق، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في شهر آذار-مارس الماضي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع مشترك وتفاهم بين وزارة شؤون الشهداء وضحايا الأنفال ومؤسسة السجناء السياسيين العراقيين.

وقرر المجتمعون ان يقوم وفد من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير الشهداء وضحايا الأنفال بزيارة الى بغداد خلال الأيام المقبلة لمناقشة الإجراءات والتدابير المطلوبة لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لكافة السجناء السياسيين.