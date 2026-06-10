مسرور بارزاني لـ "كوردستان 24": نأمل أن يتمتع شبابنا بالثقة بالنفس لإعمار الوطن.. التنسيق مع بغداد مستمر

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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، على الدور المحوري للشباب في بناء المستقبل، متطرقاً في الوقت ذاته إلى ملفات الإيرادات، وتصدير النفط، والعلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

رسالة إلى الشباب: "أنتم بناة الوطن"

وقال مسرور بارزاني: "نأمل أن يتحلى شبابنا بالإيمان والثقة بالنفس؛ كوردستان بلد جميل، وبإمكاننا إعماره وتطويره بشكل أكبر، لكن هذه المهمة والمسؤولية تقع على عاتق الشباب. آمل أن يساعدونا من خلال تلك الثقة التي يمتلكونها في أنفسهم".

الملف المالي وتصدير النفط



وفيما يخص الإيرادات المحلية، أوضح رئيس الحكومة أن هناك طرقاً عديدة لزيادتها، من بينها استئناف تصدير النفط، مبيناً أن "إيرادات العراق بشكل عام قد انخفضت نتيجة تراجع الصادرات والتوترات التي تشهدها المنطقة".



وأضاف: "لقد حاولنا في إقليم كوردستان مساعدة الحكومة الاتحادية في زيادة الإنتاج المحلي وتصدير النفط عبر الإقليم، وفي المقابل، طالبت الشركات النفطية بضمانات من الحكومة الاتحادية لتمكينها من استئناف أعمالها".

التجارة ونظام "أسيكودا"



وأشار إلى أن التجارة تمثل رافداً مهماً لزيادة الإيرادات، لكنها واجهت عوائق بسبب فرض نظام "أسيكودا" (ASYCUDA) من قبل بغداد، وقال: "لقد سعينا للتوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة الاتحادية، ونأمل أن يتحول هذا التفاهم إلى اتفاق نهائي لتطبيع الحركة التجارية في الإقليم، مما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات المحلية".

مأسسة العلاقة مع بغداد



وحول التنسيق مع الحكومة الاتحادية، أكد مسرور بارزاني على وجود تواصل مستمر، موضحاً أن المقترح بإنشاء هيئة أو "مركز" للتنسيق "لا يهدف فقط لحل المشكلات العالقة، بل لتقديم المقترحات والأفكار لضمان علاقة صحية وسير الأعمال بشكل أفضل. إذا استمر هذا التنسيق، سنتمكن من حل المشكلات في وقتها، بل وسنساهم في طرح رؤى جديدة لتطوير العلاقات بين الجانبين".

التفاؤل بحكومة "الزيدي" وملف الرواتب



واختتم رئيس حكومة الإقليم تصريحه بالتعبير عن تفاؤله بالعلاقة مع الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي، قائلاً: "ننظر بأمل كبير إلى هذه العلاقة، ونأمل أن يستمر التعاون بهذا المستوى الجيد ونعمل على تطويره".



أما بشأن ملف الرواتب، فقد شدد على ضرورة عدم تسييسه، قائلاً: "موضوع الرواتب مرتبط بحياة جميع المواطنين العراقيين، ونأمل ألا يتم عزله أو خلطه بالمسائل السياسية".



