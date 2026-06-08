أنباء عن اعتقال مسؤول أمني بارز في العراق على خلفية قضايا فساد وتجسس

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أربيل (كوردستان 24)- تداولت مصادر إعلامية ومواقع إخبارية، اليوم الاثنين، أنباءً تفيد باعتقال مدير عام الأمن في جهاز الأمن الوطني العراقي، مظفر گاصد، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد وتجسس.

ولم تصدر حتى الآن أي جهة رسمية بياناً يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء، فيما لا تزال تفاصيل القضية وملابساتها غير واضحة بانتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية.

تأتي هذه التطورات وسط ترقب لمعرفة طبيعة الاتهامات والإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤول المذكور في حال تأكيد الخبر رسمياً.