خمسة قتلى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الاثنين، أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في مدينة صور جنوب لبنان، في حين تعهدت إسرائيل بمواصلة هجماتها على حزب الله رغم التهديدات الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، أعلن حزب الله، المدعوم من إيران، استهدافه للقوات الإسرائيلية في لبنان، لكنه لم يتبنَّ أي هجمات على الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها: "أسفرت غارة جوية إسرائيلية معادية على مدينة صور، قرب مركز الصليب الأحمر، عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، بينهم أربعة مسعفين من الصليب الأحمر".

وجاءت الغارة في صور في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل وإيران إنهاء جولة من الهجمات المتبادلة التي بدأتها طهران ردًا على الحملة الإسرائيلية في لبنان.

وحذرت إيران من أنها ستستأنف هجماتها إذا استمرت إسرائيل في قصف لبنان، لكن القادة الإسرائيليين أكدوا، يوم الاثنين، أنهم لن يتراجعوا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن "غارة جوية معادية استهدفت سيارة بصاروخ في مدينة صور، قرب مبنى الصليب الأحمر اللبناني".

شاهد مصور وكالة فرانس برس في صور ألسنة اللهب تندلع من سيارة على طريق ساحلي، بينما تجمع السكان في الموقع، وتوجهت سيارة إسعاف وفرق الإسعاف نحوها.

وفي تقرير عن غارات جوية وقعت فجرًا، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارات إسرائيلية استهدفت أكثر من اثني عشر موقعًا في الجنوب، من بينها برج الشمالي قرب صور.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفل سوري وامرأة، في غارة جوية فجرية على بلدة زيفتا في قضاء النبطية.

وفي غضون ذلك، أفاد مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية أن قصفًا إسرائيليًا على مدينة صور قبل يوم ألحق أضرارًا بموقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس غبارًا وحطامًا في الموقع.

المصدر: وکالات