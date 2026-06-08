سنتكوم تعلن تعطيل ناقلة نفط في بحر عمان حاولت كسر الحصار على إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الاثنين 8 حزيران/يونيو، أن مقاتلة تابعة لقواتها الجوية استهدفت وعطلت ناقلة نفط في المياه الدولية لبحر عمان، إثر محاولتها خرق الحصار البحري المفروض على إيران والتوجه إلى أحد موانئها.

وأفادت "سنتكوم" في بيان رسمي، بأن الهجوم استهدف ناقلة نفط فارغة تُدعى (M/T Marivex) ترفع علم دولة "بالاو".

وأوضح البيان أن مقاتلة من طراز (F/A-18 Super Hornet) انطلقت من حاملة الطائرات (USS Abraham Lincoln)، ونفذت ضربة بـ"ذخيرة دقيقة" أسفرت عن شلّ غرفة المحركات (القسم الهندسي) ونظام توجيه السفينة (الدفة)، ما أدى إلى تعطلها تماماً ومنعها من مواصلة رحلتها.

وأكدت القيادة المركزية أن التدخل العسكري جاء بعد رفض طاقم الناقلة الامتثال للتحذيرات والأوامر الصادرة عن القوات الأمريكية، وإصرارهم على المضي قدماً نحو السواحل الإيرانية.

وكشف البيان الإحصائية الرسمية للعمليات الأمريكية منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران في 13 نيسان/أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الحصيلة بلغت:

تعطيل 7 سفن خالفت التعليمات باستخدام القوة العسكرية المباشرة.

إجبار 134 سفينة على تغيير مسارها بعد امتثال طواقمها للتوجيهات.

السماح بمرور 42 سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية.

يأتي هذا التصعيد الميداني ليعكس مساعي واشنطن الصارمة لتشديد الخناق على قطاع الطاقة الإيراني، وشلّ أي حركة تجارة بحرية قد توفر مصادر تمويل أو عوائد مالية لطهران خلال فترة الصراع الراهن.