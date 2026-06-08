الحج والعمرة في كوردستان تعلن استئناف رحلات عودة الحجاج جوّاً واكتمالها خلال يومين

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 8 حزيران/يونيو 2026، عن قرار إعادة تسيير رحلات عودة الحجاج إلى طبيعتها، وذلك في أعقاب إعلان سلطة الطيران المدني العراقي إعادة فتح الأجواء العراقية وأجواء الإقليم أمام حركة الملاحة الجوية.

وأوضح المتحدث باسم الحج والعمرة في الإقليم، كاروان ستوني، أن هذا القرار جاء ثمرة اجتماع مشترك عقدته المديرية العامة مع الهيئة العليا للحج والعمرة الاتحادية.

وأكد ستوني أن جميع حجاج الإقليم سيعودون إلى أرض الوطن عبر الخطوط الجوية.

مشيراً إلى أن الرحلات المجدولة ستستأنف مسارها الطبيعي اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، ومن المتوقع اكتمال عودة كافة الحجاج خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكان تفويج حجاج إقليم كوردستان إلى الديار المقدسة قد بدأ في السابع من أيار/مايو الماضي، حيث انطلقت أولى القوافل عبر مطار أربيل الدولي.

وبلغ إجمالي عدد الحجاج المغادرين من الإقليم هذا العام 5,120 حاجاً وحاجة، يتوزعون بين 2,752 من الرجال و2,368 من النساء.