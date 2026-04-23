تطهير أكثر من 500 كيلومتر مربع من الألغام في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- كشف المدير العام للشؤون الفنية في المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان، علي ميران، اليوم الخميس 23 نيسان 2026، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بضحايا الألغام والمساحات الخطرة المتبقية في الإقليم، مؤكداً نجاح الفرق الفنية في تطهير مساحات شاسعة رغم التحديات.

إحصائيات الضحايا

وأوضح ميران، في تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، أن إجمالي عدد ضحايا الألغام في عموم إقليم كوردستان تجاوز 13 ألفاً و610 مواطنين. وفيما يخص العام الجاري (2025)، أشار إلى تسجيل 4 ضحايا حتى الآن نتيجة انفجارات لمخلفات حربية مختلفة.

تضحيات كوادر مؤسسة الألغام

وفي لفتة وفاء لكوادر المؤسسة، أعلن ميران أن 49 موظفاً من المؤسسة فقدوا حياتهم خلال مسيرة العمل، من بينهم 35 موظفاً استشهدوا جراء انفجار ألغام أثناء تأدية الواجب الميداني، بينما توفي 14 آخرون نتيجة حوادث سير وقعت أثناء ساعات الدوام الرسمي.

المساحات المطهّرة والمتبقية

وحول التقدم المحرز في تنظيف الأراضي، قال ميران: "كانت المساحة الملوثة بالألغام في إقليم كوردستان تبلغ في البداية 776 كيلومتراً مربعاً. وبفضل الجهود المستمرة، تم تطهير 563 كيلومتراً مربعاً حتى الآن، فيما لا تزال هناك مساحة تزيد عن 213 كيلومتراً مربعاً مصنفة كمناطق خطرة وتحتاج إلى تطهير".

المناطق الأكثر خطورة

واستعرض مدير الشؤون الفنية قائمة بالأقضية التي تضم أكبر المساحات الملوثة المتبقية، وهي كالتالي:

بنجوين: أكثر من 40 كم².

شارباژير: أكثر من 30 كم².

سوران: أكثر من 22 كم².

چومان: أكثر من 21 كم².

خانقين: أكثر من 18 كم².

حلبجة: أكثر من 14 كم².

العمادية (ئامێدی): أكثر من 9 كم².

واختتمت المؤسسة العامة لشؤون الألغام تقريرها بالتأكيد على استمرار مخاطر مخلفات الحروب على حياة السكان، لا سيما في المناطق الحدودية، مؤكدة مواصلة خططها الاستراتيجية لتطهير ما تبقى من أراضي الإقليم لضمان سلامة المواطنين وإعادة استغلال تلك الأراضي في المشاريع الزراعية والتنموية.