باكستان: تمديد الهدنة الأمريكية خطوة هامة لخفض التصعيد وننتظر "تقدماً" من الجانب الإيراني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصفت وزارة الداخلية الباكستانية قرار الولايات المتحدة بتمديد وقف إطلاق النار (الهدنة) مع إيران بأنه "خطوة جوهرية" نحو تهدئة التوترات الإقليمية، مؤكدة على ضرورة استمرار الحوار الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة.

صرح وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، اليوم الخميس 23 نيسان 2026، قائلاً: "إن تمديد الهدنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل منعطفاً هاماً لخفض حدة الصراع، ونحن نترقب الآن خطوات إيجابية وتقدماً ملموساً من الجانب الإيراني". وشدد نقوي في بيان رسمي على أهمية إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين واشنطن وطهران لتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة.

تبرز باكستان كلاعب محوري ووسيط رئيسي في النزاع الحالي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها التاريخية المتوازنة مع الطرفين. وقد بذلت إسلام آباد جهوداً حثيثة لاحتواء الأزمة، حيث استضافت عدة جولات من المفاوضات السرية والمعلنة بين ممثلي البلدين.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت بلغت فيه التوترات بين واشنطن وطهران مستويات خطيرة منذ مطلع عام 2026، عقب شروه الولايات المتحدة وإسرائيل في شن هجمات جوية استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية.

وأفادت تقارير بأن القيادة الباكستانية العليا، ممثلة برئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الجنرال عاصم منير، لعبت دوراً حاسماً في إقناع الرئيس ترامب بتمديد الهدنة، لإعطاء فرصة أكبر للجهود الدبلوماسية الرامية لمنع اندلاع حرب إقليمية واسعة قد تعصف بالاقتصاد العالمي والأمن الدولي.

تتركز مساعي إسلام آباد الحالية على إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن، ووضع إطار عمل لإنهاء العمليات العسكرية التي انطلقت تحت مسمى "ملحمة الغضب"، بما يضمن استقرار المنطقة وحماية المصالح الحيوية لكافة الأطراف.