مشروع "رووناكي" يضيء إدارة سوران: كهرباء على مدار الساعة، انتعاش اقتصادي، وبيئة خالية من المولدات الأهلية

أربيل (كوردستان24)- تحوّل حلم أهالي إدارة سوران المستقلة بالحصول على تيار كهربائي مستمر إلى واقع ملموس، وذلك بفضل مشروع "رووناكي" (النور) الذي أنهى عقوداً من الاعتماد على المولدات الأهلية وساعات التجهيز المحدودة. هذا الإنجاز لم ينعكس إيجاباً على راحة المواطنين فحسب، بل أحدث نقلة نوعية في عمل أصحاب المهن والحرف، إلى جانب فوائده البيئية الكبيرة.

انتعاش في سوق العمل وتخفيف للأعباء المادية

في السابق، كان أصحاب الحرف والمهن، كالنجارين والحدادين، مقيدين بساعات محددة للعمل ترتبط بتوفر التيار الكهربائي الوطني أو يضطرون لتحمل تكاليف باهظة لتشغيل المولدات. أما اليوم، فقد تغير المشهد تماماً، حيث بات بإمكانهم تسيير أعمالهم وإنجاز مهامهم في أي وقت يشاؤون.

وفي هذا السياق، يقول هلويست شاكر (المهنة نجار) لكوردستان 24: "لقد قدم لنا هذا المشروع تسهيلات كبيرة، فعملنا يعتمد كلياً على الكهرباء. في الماضي، كانت الكهرباء تتوفر لساعات قليلة، وكنا نضطر للجوء إلى المولدات التي كانت تكلفنا مبالغ طائلة، فضلاً عن أعطالها المستمرة. أما الآن، ومع توفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، بات بإمكاننا العمل في الوقت الذي نريده دون أي عوائق".

من جانبه، عبّر الحرفي هيمن كويزلينكيي عن ارتياحه قائلاً: "هذه الكهرباء مفيدة جداً للمواطنين وذات منفعة كبيرة. كنا في السابق نعاني مع المولدات الأهلية؛ فتارة تعمل وأخرى تتعطل، مما كان يسبب مشاكل يومية للناس. الآن، أصبحنا نستفيد بشكل كبير من استمرار التيار الكهربائي طوال اليوم".

نظام "بسولة" الإلكتروني: شفافية وقضاء على التجاوزات

بالتوازي مع توفير الكهرباء المستمرة، تم تفعيل نظام "بسولة" (الفاتورة الإلكترونية) لتنظيم عملية الجباية.

وأوضح المدير العام في إدارة سوران، أردوان إبراهيم، تفاصيل هذا التطور قائلاً: "الآن، تتوفر الكهرباء بشكل مستمر في كافة حدود إدارة سوران المستقلة. وفيما يخص نظام الفواتير 'بسولة'، فقد دخل حيز التنفيذ في 14 أبريل 2024 في سوران، وبات المواطنون يدفعون فواتيرهم إلكترونياً عبر هذا النظام".

وأضاف إبراهيم: "هذا المشروع التوضيحي والتطويري حقق فوائد جمة، أبرزها القضاء على التجاوزات غير القانونية على شبكة الكهرباء، ومنع التحميل الزائد، على المحولات، فضلاً عن حماية البيئة".

أرقام ونتائج بيئية مبشرة

ضمن الحدود الجغرافية للمديرية العامة للكهرباء في إدارة سوران، يوجد حالياً نحو 94 ألف مشترك في خدمة الكهرباء. وقد بدأ تنفيذ مشروع "رووناكي" في المنطقة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، ومع مطلع شهر أبريل من العام الجاري، أصبحت الإدارة بأكملها مجهزة بالكهرباء على مدار 24 ساعة.

وعلى الصعيد البيئي والصحي، شهدت، إدارة سوران المستقلة، إطفاء وإيقاف 123 مولدة كهرباء أهلية بشكل نهائي. ومن الناحية العلمية والبيئية، فإن هذا يعني انخفاضاً كبيراً في نسب الغازات السامة والقاتلة المنبعثة في الجو. وبفضل ذلك، سيكون الربيع هذا العام في سوران يتميز ببيئة أنظف وسماء أكثر صفاءً.

تقرير: بكر سليمان - إدارة سوران المستقلة – كوردستان 24