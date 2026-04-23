ترامب يستبعد الخيار النووي ضد إيران: لا أفكر في ذلك

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس توجيه ضربات لإيران بأسلحة نووية، بعدما كان هدد بتدمير الحضارة الإيرانية بالكامل.

وبدا الرئيس منزعجًا عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيفكر في استخدام أسلحة نووية ضد الجمهورية الإسلامية.

قال ترامب بغضب: "لا، لن أفعل. لسنا بحاجة إليه. لماذا أحتاجه؟ لماذا يُطرح سؤال غبي كهذا؟"

ثم أضاف: "لماذا أستخدم سلاحًا نوويًا، وقد دمرناهم تمامًا، وبطريقة تقليدية جدًا، بدونه؟ لا، لن أستخدمه. لا ينبغي السماح لأي جهة باستخدام سلاح نووي أبدًا."



المصدر: AP