ترامب: الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها، لكن "الوقت ينفد" بالنسبة لإيران

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- صرح الرئيس دونالد ترامب، اليوم الخميس23 نیسان/ابریل 2026، بأن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لإنهاء الحرب مع إيران، لكن "الوقت ينفد" بالنسبة للجمهورية الإسلامية، وذلك بالتزامن مع وصول حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات فوق العاصمة طهران، في أول حادثة من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ قبل أسبوعين.

ولم يتضح بعد سبب الانفجارات، إلا أن مصدراً أمنياً إسرائيلياً صرح لوكالة فرانس برس بأن بلاده لا تشن غارات جوية على إيران حالياً.

وفي غضون ذلك، لا تزال مفاوضات السلام المرتقبة في باكستان معلقة، في ظل غياب أي مؤشر على عودة المفاوضات الدبلوماسية لإنهاء حالة الجمود في مضيق هرمز.

ومنذ أن مدد ترامب وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى، حولت الولايات المتحدة وإيران تركيزهما إلى مضيق هرمز، وهو ممر مائي مغلق يمر عبره عادةً خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال.

قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لديّ متسع من الوقت، لكن إيران لا تملك ذلك - الوقت ينفد!"، مضيفًا أن الجيش الإيراني قد دُمّر وأن "قادتهم لم يعودوا بيننا، والحصار محكم وقوي، ومن هنا، لن يزداد الوضع إلا سوءًا".

وكان ترامب قد أمر في وقت سابق البحرية الأمريكية بتدمير أي زورق إيراني يُضبط وهو يزرع ألغامًا في مضيق هرمز، الذي تحاصره إيران منذ بداية الحرب التي امتدت عبر المنطقة عقب هجوم أمريكي إسرائيلي واسع النطاق على الجمهورية الإسلامية.

وأعلن الجيش الأمريكي، يوم الخميس، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" إلى الشرق الأوسط، ليرتفع بذلك عدد السفن الحربية الأمريكية الضخمة العاملة في المنطقة إلى ثلاث.

وكانت حاملة طائرات ثانية تعمل في البحر الأحمر يوم الخميس، بينما تتواجد حاملة ثالثة في المنطقة أيضًا، وفقًا لمنشورات القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي.



المصدر: فرانس برس