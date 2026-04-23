ردًا على ترامب.. مجتبى خامنئي: وعي الشعب أحبط مؤامرات الأعداء لتمزيق الصف

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجه مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، رسالة إلى أبناء شعبه عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قال فيها: "لقد شرع العدو في شن حملة إعلامية تستهدف ضرب وحدتنا واستقرارنا وأمننا القومي؛ فكونوا على حذر لكي لا تقعوا في فخ التضليل".

وفي أحدث رسائله، رد مجتبى خامنئي على تصريحات "دونالد ترامب"، مؤكداً أن "هذه الوحدة المذهلة التي تجلت بين المواطنين قد ألحقت الهزيمة بالعدو". كما أعرب عن تقديره لهذا التلاحم قائلاً: "لقد أصبحت وحدتنا أكثر تماسكاً وصلابة، وسيكون الأعداء أكثر ذلاً وهواناً".

وأضاف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في تدوينته: "يشن العدو حملة إعلامية تستهدف عقول ونفسيات المواطنين بهدف تقويض الوحدة والأمن القومي؛ لذا كونوا يقظين ولا تسمحوا لهذا المخطط الخبيث أن يتحقق نتيجة أي تقصير منا".



المصدر: وسائل اعلام ایرانیة