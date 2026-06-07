فطور (وان) العالمي يجمع مسؤولين من كوردستان وتركيا لتعزيز الشراكة والتعاون

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أربيل (كوردستان24)- شارك وفدٌ رفيع من إقليم كوردستان، اليوم الأحد 7 حزيران/يونيو 2026، في افتتاح فعاليات اليوم العالمي للفطور (الإفطار الصباحي) التي أُقيمت في مدينة (وان) بشمال كوردستان بتركيا، وذلك بدعوة رسمية من غرفة تجارة وصناعة وان.

وضم الوفد كلاً من محافظ أربيل أوميد خوشناو، ومحافظ دهوك الدكتور علي تتر، والمشرف على إدارة سوران المستقلة هلكورد شيخ نجيب، إلى جانب نائب محافظ السليمانية، وعدد من المديرين العامين والقائممقامين وممثلي مؤسسة بارزاني الخيرية وغرف التجارة في أربيل ودهوك والسليمانية، فضلاً عن ممثلين عن قطاعي التصدير والاستيراد.

وهدفت المشاركة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية والاقتصادية بين إقليم كوردستان وتركيا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وخلال المراسم، التي حضرها رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وان نجدت تكوا، إلى جانب مسؤولين محليين وشخصيات اجتماعية واقتصادية بارزة، ألقى أوميد خوشناو، محافظ أربيل كلمة أعرب فيها عن سعادته بمشاركة وفد الإقليم في هذه المناسبة، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع أربيل ووان، وكذلك العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية التركية.

وشدد خوشناو على أهمية افتتاح المعبرين الحدوديين "زيت" و"سرزير"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تنشيط البنية الاقتصادية، وتطوير الحركة التجارية، وتعزيز العلاقات الاجتماعية والتاريخية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبهم، أعرب المسؤولون في مدينة وان عن تقديرهم لمشاركة وفد إقليم كوردستان، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لوضع أسس جديدة للتعاون المشترك وإطلاق مشاريع مستقبلية تخدم مصالح الطرفين.

يُذكر أن فطور وان الشهير حظي عام 2014 باعتراف عالمي بعد دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ومنذ عام 2019 تُنظم المدينة احتفالاً سنوياً في أول يوم أحد من شهر حزيران/يونيو تحت عنوان "اليوم العالمي للفطور"، بهدف التعريف بهذا الموروث الغذائي والثقافي والترويج له على المستوى الدولي.