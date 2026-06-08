وفاة الصحفي هلكوت عزيز إثر حادث مروري على طريق بغداد – البصرة

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اربیل (كوردستان24) - توفي الصحفي الكوردي هلكوت عزيز، مدير مكتب شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، اليوم الاثنين، متأثراً بإصابته في حادث مروري وقع أثناء توجهه إلى محافظة البصرة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع الحادث على الطريق الرابط بين بغداد والبصرة، بعدما انحرفت شاحنة عن مسارها واصطدمت بالمركبة التي كان يستقلها هلكوت عزيز، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة.

وعقب الحادث، نُقل عزيز على وجه السرعة إلى مستشفى الديوانية لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير متأثراً بجراحه.

شغل هلكوت عزيز، خلال السنوات الماضية منصب مدير مكتب شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، وشارك في تغطية العديد من الأحداث والملفات السياسية والإعلامية المهمة.

وكان الراحل خريج قسم المسرح في معهد الفنون الجميلة بكركوك، وبدأ عمله في شبكة رووداو الإعلامية عام 2017، كما سبق له العمل في قناة كركوك قبل انتقاله إلى رووداو.