أصحاب المخابز في واسط ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بخفض الضرائب وتعديل تسعيرة الخبز

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أربيل (كوردستان 24)- نظم العشرات من أصحاب المخابز والعاملين فيها بمحافظة واسط، وقفة احتجاجية للمطالبة بمعالجة الأزمات الاقتصادية والتنظيمية التي تواجه قطاعهم، مؤكدين أن الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والضرائب بات يهدد استمرارية عملهم وقدرتهم على توفير مادة الخبز للمواطنين.

مطالب بتعديل التسعيرة وتسهيل الإجراءات

وذكر المتحدث باسم المحتجين علي حسن، أن أصحاب المخابز يواجهون ضغوطاً من الجهات الرقابية والمحلية لفرض تسعيرة محددة تبلغ 8 أرغفة بألف دينار عراقي.

مشيراً إلى أن هذه التسعيرة غير منصفة في ظل الاعتماد على الطحين المستورد عالي الجودة الذي يبلغ سعر الكيس الواحد منه نحو 32 ألف دينار، وهو ما يجعل مواصلة العمل بهذه الشروط أمراً غير مجدٍ اقتصادياً لأصحاب المخابز وعمالهم.

من جانبه، أشار ممثل أصحاب المخابز في المحافظة، سرمد تحسين، إلى أن التظاهرة تمثل ما يزيد على 120 مخبزاً تعيل نحو 700 عائلة في واسط.

داعياً الإدارة المحلية والمحافظ إلى التدخل العاجل لتسهيل إجراءات الرخص الفنية لدى الشركة العامة لتصنيع الحبوب، وإعادة النظر في شروط الضمان الاجتماعي المفروضة والتي تلزم أصحاب المخابز بتسجيل عدد محدد من العمال مما يضيف أعباء مالية جديدة عليهم.

أعباء ضريبية وتذبذب العمالة

في سياق متصل، استعرض المزارع وصاحب المخبز صلاح هادي التحديات الضريبية التي تفرضها دوائر الصحة والبلدية، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية المتعلقة بالقمح.

منوهاً إلى أن المخابز الحديثة تعتمد بالكامل على الغاز السائل وتتحمل تكاليفه دون دعم نفطي مباشر.

كما انتقد آليات تطبيق الضمان الاجتماعي على قطاع يعتمد بالأساس على عمالة غير ثابتة وسريعة التغير، مما يؤدي إلى هدر الأموال دون تحقيق منفعة حقيقية للعامل أو صاحب العمل.

تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كدعوة من أصحاب المخابز للجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول توازن بين حماية القوة الشرائية للمواطن وضمان استمرار عمل المشاريع الخدمية الصغيرة وتأمين معيشة العاملين فيها.