نيجيرفان بارزاني وعراقجي يبحثان هاتفياً التطورات السياسية والأمنية في المنطقة

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه أجرى مباحثات مع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، تناولت آخر المستجدات والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

وذكرت المصادر أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أجرى اليوم الجمعة، 24 نيسان 2026، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، حيث استعرض الجانبان الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل التعامل مع التحديات القائمة.

من جانبه، أكد عباس عراقجي عبر قناته الرسمية على منصة "تلغرام"، أن الاتصال شهد تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول القضايا الهامة والحساسة، مشيراً إلى أن التركيز انصب على تحليل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.