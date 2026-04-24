ايمانويل ماكرون: استقرار المنطقة ضرورة للاقتصاد العالمي

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على الضرورة الملحة لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن، محذراً من أن استقرار المنطقة يُعد صمام أمان للاقتصاد العالمي.

وفي تصريحات صحفية، شدد ماكرون على أهمية الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، كاشفاً عن عزم فرنسا تنظيم مؤتمر دولي لتقديم دعم "ملموس للغاية" للبنان. ودعا الرئيس الفرنسي الدول الأوروبية إلى انخراط أكبر في الملف اللبناني، مؤكداً استمرار باريس في جهودها الدبلوماسية لدفع مسارات المفاوضات وتحقيق السلام المستدام.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، أشار ماكرون إلى أن بلاده تواصل العمل الوثيق مع بريطانيا لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشدداً على وجود مصلحة دولية مشتركة في استقرار هذا الممر المائي الحيوي لضمان توازن الاقتصادات العالمية.

وفي سياق رؤيته لمستقبل القارة، لفت ماكرون إلى أن أوروبا باتت بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز تعاونها الداخلي، وترسيخ سيادتها ووحدتها لمواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة والعالم.