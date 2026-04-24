مثال الآلوسي يشيد بإنجازات كوردستان: إرادة حضارية تحمي المجتمع من عصابات المخدرات

أربيل (كوردستان24)- أشاد السياسي العراقي مثال الآلوسي بما وصفه بـ”الإنجاز الكبير” الذي تحقق في كوردستان، مؤكداً أن ما يجري يمثل شهادة للتاريخ وليس مجرد كلمات مدح.

وقال الآلوسي في تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني يقود إرادة حضارية تتألق بالنجاح والالتزام، مشيداً بدور حكومة كوردستان الوطنية في حماية المجتمع من سماسرة المتاجرة بالمخدرات وعصابات الكبتاغون.

وأضاف أن هذا النجاح يأتي رداً على من أساء إلى العراق وكوردستان، وإلى الرموز الدينية والوطنية.