القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب وواشنطن تخططان لعملية عسكرية سريعة ضد إيران

أربيل (كوردستان24)- كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مساعٍ مشتركة تبذلها تل أبيب وواشنطن لتنفيذ عملية عسكرية "خاطفة ومحدودة" ضد إيران، بهدف تفادي الانزلاق نحو حرب استنزاف طويلة الأمد. ووفقاً للتقرير، فقد حدد وزير الدفاع الإسرائيلي "بنك أهداف" جديداً يركز بشكل أساسي على تدمير البنية التحتية الاقتصادية وقطاع الطاقة الإيراني.

وفي تفاصيل أوردتها القناة اليوم الجمعة (الموافق 24 نيسان 2026)، فإن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتنسيق عالٍ لرسم خطة عسكرية تضمن توجيه ضربة "قصيرة ومركزة" لطهران في حال اندلاع المواجهة. وتهدف هذه التحركات إلى إيصال رسالة ردع واضحة للنظام الإيراني، دون جر المنطقة إلى صراع إقليمي شامل وعابر للحدود.

وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعدّ قائمة أهداف محدثة بناءً على تقييم نتائج العمليات السابقة، حيث لن يقتصر التركيز في المرحلة المقبلة على المنشآت العسكرية فحسب، بل سيمتد ليشمل أهدافاً استراتيجية مصممة لإلحاق خسائر اقتصادية فادحة بالدولة الإيرانية.

وأوضح المصدر أن الهدف الرئيسي لأي تحرك عسكري جديد سيكون استهداف البنية التحتية للطاقة وقطاع الوقود، نظراً لما يمثله هذا القطاع من "عصب حيوي" لطهران، حيث من شأن استهدافه شل قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها العسكرية والسياسية.

وخلص التقرير إلى وجود توافق بين واشنطن وتل أبيب على ضرورة أن يكون لأي هجوم مستقبلي تأثير مباشر وملموس على مصادر الدخل الإيرانية، وذلك للضغط على طهران وإجبارها على التراجع عن سياساتها الإقليمية.