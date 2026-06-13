الرئيس الإيراني يحيي ذكرى "نزاع الـ 12 يوماً" ويؤكد التزام حكومته بمعالجة الأزمات الاقتصادية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشکيان رسالة بمناسبة مرور عام على ما وصفها بـ "الحرب المفروضة لمدة 12 يوماً"، استعرض فيها رؤية الدولة للأحداث العسكرية والسياسية التي شهدتها ایران العام الماضي، وتعهد بمواصلة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشار بزشکيان في بيانه إلى أن المواجهة العسكرية التي اندلعت إثر عمليات استهداف طالت قادة عسكريين وعلماء ذرة وبنى تحتية إيرانية، كانت تهدف إلى "كسر إرادة البلاد"، معتبراً أن تماسك المؤسسات العسكرية والمدنية هو الذي أدى إلى وقف إطلاق النار. وأضاف أن الحسابات التي استندت إليها الهجمات الإسرائيلية كانت "خاطئة" ولم تحقق أهدافها الاستراتيجية، حسب تعبيره.

وعلى الصعيد الداخلي، أقر بزشکيان بوجود صعوبات اقتصادية وضغوط معيشية واجهت الإيرانيين خلال العام المنصرم، واصفاً صبر المواطنين تجاه هذه التحديات بأنه "مسؤولية ثقيلة" على عاتق السلطة التنفيذية. وأكد أن الحكومة كانت تعمل في ظل "قيود ومحدودية في الموارد"، لكنها تسعى لتطوير حلول لمواجهة التحديات المعقدة والظروف الاقتصادية الراهنة.

كما تضمنت الرسالة إشارة إلى توجهات القيادة العليا، حيث نقل عن مجتبى خامنئي تأكيده على ضرورة "تعزيز الانسجام الوطني والقدرات الدفاعية" كأولويات للمرحلة المقبلة.



المصدر: وسائل اعلام الایرانیة