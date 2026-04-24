الإطار التنسيقي يؤجّل اجتماع حسم مرشح رئاسة الوزراء ليوم غدٍ السبت

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي تأجيل اجتماعه لحسم مرشح منصب رئاسة الوزراء العراقي إلى يوم غدٍ السبت.

وعقد قادة الإطار، مساء اليوم الجمعة، اجتماعاً في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

يأتي هذا الاجتماع بعد إخفاق الإطار التنسيقي في حسم ملف المرشح خلال ثلاث جولات من المحادثات جرت أيام السبت والإثنين والأربعاء الماضية، مما اضطر القوى السياسية إلى تأجيل القرار النهائي إلى جلسة اليوم الجمعة المتعثرة.

وتمر عملية تشكيل الحكومة العراقية بمرحلة حرجة للغاية، حيث يواجه الإطار التنسيقي (الكتلة الأكبر) ضغطاً زمنياً كبيراً مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية المحددة في 26 نيسان/أبريل الجاري لتقديم المرشح رسمياً.

وتتزايد المخاوف من عودة المشهد السياسي إلى "نقطة الصفر" والدخول في حالة من الانسداد الشامل في حال فشل القوى السياسية في التوافق.

وعلى صعيد الترشيحات، كشفت مصادر مطلعة خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود انقسام في وجهات النظر؛ حيث اقترح محمد شياع السوداني، رئيس تحالف الإعمار والتنمية، اسم "إحسان العوادي" لتولي رئاسة الحكومة، بينما طرح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اسم "بسام البدري" كمرشح للمنصب ذاته، وهو ما يجعل اجتماع الليلة بمثابة الفرصة الأخيرة لترجيح كفة أحد الأسماء أو التوافق على خيار تسوية.