روسيا تعلن إحباط مخطّطٍ لتفجير يستهدف مسؤولين في قطاع الاتصالات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها أحبطت مخطّطا لتفجير كان يستهدف مسؤولين في هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية، في وقت يتصاعد الاستياء داخل البلاد جراء القيود المفروضة على النشاط عبر الإنترنت والوصول إلى الشبكة.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إن "هجوما إرهابيا كان مخططا له ضدّ قيادة روسكومنادزور، ويشمل تفجير سيارة باستخدام عبوة ناسفة، تم إحباطه"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف أن "سبعة من مؤيّدي أيديولوجيا اليمين المتطرّف والنازيين الجدد، جرى تجنيدهم من قبل أجهزة استخبارات أوكرانية عبر تطبيق تلغرام قد تم توقيفهم خلال مداهمات نُفذت الأسبوع الماضي".

وتابع الجهاز أن "زعيم المجموعة الإرهابية وهو من سكان موسكو ومولود في العام 2004 قاوم اعتقاله باستخدام سلاح ناري وتم تحييده".

وحظيت هيئة الرقابة على الإنترنت "روسكومنادزور" بصلاحيات متزايدة، إذ قامت منذ أشهر بإبطاء عمل اثنين من أكبر تطبيقات المراسلة في البلاد، تلغرام وواتساب، في محاولة لدفع المستخدمين للانتقال إلى خدمة جديدة مدعومة من الدولة هي "ماكس".

كذلك، قيّدت روسيا استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وفرضت انقطاعات متكرّرة للإنترنت طالت موسكو ومدنا كبرى أخرى ومناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وبرّرت السلطات حالات قطع الإنترنت باعتبارها إجراء أمنيا ضروريا لمواجهة هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، فيما قالت إن القيود على تطبيقات المراسلة تهدف إلى مكافحة أنشطة إجرامية تنطلق من كييف.