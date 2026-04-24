عراقجي يصل إلى إسلام آباد قبيل محادثات مرتقبة مع واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد، اليوم الجمعة، قبيل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن، بحسب ما أعلنت الخارجية الباكستانية.

وأوضحت الوزارة الباكستانية في بيان أن عراقجي "سيعقد اجتماعات مع كبار القادة الباكستانيين لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، من دون الإشارة بشكل مباشر إلى محادثات مع مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وتستعد العاصمة الباكستانية منذ أيام لجولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن من غير الواضح ما إذا كان عباس عراقجي سيلتقي بمسؤولين أميركيين.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا) بأن عراقجي "سيبدأ جولة إقليمية مساء الجمعة، يزور خلالها إسلام آباد ومسقط وموسكو".

وأضافت أن "الهدف من هذه الزيارة هو إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة التطورات الجارية في المنطقة، واستعراض الوضع المتعلق بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران".

وكان مصدر رسمي باكستاني أفاد بأن من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد مساء الجمعة، من دون تقديم تفاصيل حول الزيارة.

تعيش إسلام آباد على وقع إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إنشاء نقاط تفتيش في جميع أنحاء المدينة وإغلاق الطرق في "منطقة حمراء" لحماية موقع المفاوضات المحتمل.

وأشار مصدر باكستاني رسمي إلى وجود فرق لوجستية وأمنية أميركية في إسلام آباد.