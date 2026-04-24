الاتحاد الأوروبي يعزز تقاربه مع الرئيس السوري

أربيل (كوردستان 24)- أكد القادة الأوروبيون، اليوم الجمعة، تقاربهم مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، باستضافته مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط في قبرص، قبيل اجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، يعقد في 11 أيار/مايو المقبل في بروكسل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا للصحافيين "يُقرّ الاتحاد الأوروبي بالخطوات المهمة التي اتخذتموها لإعادة بناء سوريا. ونحن ندعم جهودكم لتكون سوريا آمنة وجامعة".

وتستعد بروكسل لاستضافة أول حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في 11 أيار/مايو، ما يمهد الطريق أمام اتفاقية شراكة محتملة في المستقبل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "سنواصل دعم انتعاش الاقتصاد السوري ومصالحة المجتمع" السوري.

ورحب الشرع بالـ"الحدث الأكبر" في بروكسل الذي من شأنه "ترسيخ دور سوريا الشريك الاستراتيجي" لأوروبا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقبل توليه قيادة سوريا، كان أحمد الشرع على رأس تحالف لفصائل إسلامية أطاحت حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ويقوم منذ ذلك الحين بزيارات عدة ساعيا لإعادة سوريا على الساحة الدولية.

واستضافت نيقوسيا على هامش قمة الاتحاد الأوروبي الجمعة بالإضافة إلى الشرع، الرئيس اللبناني جوزاف عون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبد الله لمناقشة الحرب في الشرق الأوسط مع قادة الاتحاد الأوروبي.