واشنطن تجمّد أصولاً رقمية بقيمة 344 مليون دولار مرتبطة بإيران

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تمكنها من وضع اليد على مجموعة واسعة من الأصول الرقمية المرتبطة بإيران، مما أدى إلى تجميد ما قيمته 344 مليون دولار من العملات المشفرة (Crypto)، في خطوة تهدف إلى تجفيف المنابع المالية لطهران.

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة شنت حملة اقتصادية صارمة ضد إيران، أسفرت عن مصادرة مئات الملايين من الدولارات من أصولها الإلكترونية.

وأكد بيسنت أن وزارة الخزانة، وفي إطار ما وصفها بحملة "الضغط الاقتصادي"، ستواصل العمل على "التعطيل الممنهج لقدرات طهران على إنتاج وتحويل واستعادة الأموال".

وأوضح الوزير أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، فرض عقوبات مشددة على عدة محفظات وعملات إلكترونية مرتبطة بالجانب الإيراني، وهو ما أفضى بشكل مباشر إلى بلوك (تجميد) مبلغ 344 مليون دولار من العملات الرقمية.

واختتم بيسنت بيانه بنبرة تحذيرية قائلاً: "نحن نراقب بدقة الأموال التي تحاول طهران نقلها إلى الخارج بـ 'يأس'، وسنستهدف كافة الموارد المالية المرتبطة بها أينما كانت".